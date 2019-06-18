الملكية الأردنية تدشن وجهات جديدة مع الخطوط التركية والقطرية

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

دشنت شركة الخطوط الجوية "الملكية الأردنية" خطوطا جديدة على أساس الرمز المشترك، مع كل من الخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية القطرية.

وحسب بيان للملكية الأردنية، الثلاثاء، تضع الاتفاقية الأولى مع الخطوط الجوية التركية لمسافري الشركة، أربع وجهات جديدة بعد اسطنبول، هي دلمان، أنطاليا، إزمير، وغازي عنتاب.

وفي إطار التعاون التجاري مع الخطوط التركية، أشارت الملكية إلى أن الركاب يستطيعون من خلالها، السفر من عمان إلى كل من صوفيا وميلانو وسراييفو وبودابست، مروراً بمطار إسطنبول.

وبالنسبة للخطوط القطرية، تتيح الاتفاقية إمكانية شراء تذاكر سفر على مقطع عمان / الدوحة / نيروبي، على متن طائرات "القطرية"، ما يُعطي المسافرين فرصاً أكبر للتنقل بين عمان والدوحة وإلى محطات أخرى بعدها على شبكة القطرية.

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وترتبط الملكية الأردنية باتفاقيات تجارية أخرى على أساس الرمز المشترك، مع شركات طيران عربية وعالمية أخرى إلى جانب التركية والقطرية.

والمشاركة بالرمز، هو أن تتقاسم شركتان حصة في نفس الرحلة المخصصة لإحداهما.

كذلك، من خلالها يمكن شراء مقعد في شركة طيران واحدة ولكن في الواقع يدار من قبل شركة طيران أخرى تتعاون تحت رقم الرحلة أو رمز الرحلة نفسها.

واتفاقيات الرمز المشترك، تسمح لشركات النقل الجوي بالوصول إلى أكبر قدر من المدن من خلال شبكة شركات طيران أخرى، يتفق معها دون الحاجة إلى تقديم رحلات إضافية أو تشغيل خط طيران جديد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.