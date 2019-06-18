الدوحة.. إقامة صلاة الغائب على روح محمد مرسي

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

أدى حشود من القطريين والأجانب المقيمين في العاصمة الدوحة، الثلاثاء، صلاة الغائب على روح الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن صلاة الغائب على روح مرسي أقيمت في مسجد محمد بن عبد الوهاب أكبر مساجد البلاد في العاصمة الدوحة.

ومن المقرر إقامة صلاة غائب أخرى عقب صلاة العشاء في نفس المسجد مساء الثلاثاء.

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وتوفي مرسي، الإثنين، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء.

وقدمت تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة تعازي رسمية في وفاة مرسي، فيما صدرت تعازي واسعة على المستوى الشعبي والحزبي والمنظمات غير الحكومية في وفاته.

وترافقت مع تنديدات ركزت في معظمها بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة، وإطلاق سراح كل المعتقلين، وعادة ما نفت القاهرة وجود معتقلين لديها.

بينما اتهمت منظمتا "العفو" و"هيومن رايتس واتش" الحقوقيتان الدوليتان الحكومة المصرية بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي ما أدى لوفاته، ورفضت القاهرة هذه الاتهامات وقالت إنها "لا تستند إلى أي دليل"، و"قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.