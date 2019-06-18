طلاب جزائريون: "يا مرسي ارتاح ارتاح.. سنواصل الكفاح"

الجزائر / حسان جبريل / الخليج 365

وقف مئات من الطلبة الجزائريين، الثلاثاء، دقيقة صمت ترحّما على الرئيس المصري السابق محمد مرسي خلال مسيرة بساحة الشهداء بقلب العاصمة، وهتفوا وردّدوا شعارات داعمة للراحل ومنتقدة للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال مسيرة لطلبة جامعة الجزائر الحكومية في إطار مظاهرات تجري كل ثلاثاء منذ بداية الحراك الشعبي لإعلان رفض استمرار رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في الحكم تابعتها الخليج 365.

وبساحة الشهداء وسط العاصمة تجمع ما يزيد عن ألفي طالب تحسبا لمسيرتهم الأسبوعية ضد استمرار رموز بوتفليقة في الحكم.

وقبل انطلاق المظاهرة، تناول أحد مؤطريها مكبر صوت ودعا الجموع للوقوف دقيقة صمت ترحّما على روح الرئيس المصري السابق محمد مرسي.

وتوفي مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر، الإثنين، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء.

ورفع عدد من المتظاهرين أصابعهم بعلامة النصر خلال دقيقة الصمت قبل أن تنتهي بتصفيق من الحاضرين، وانطلاق الطلبة في مسيرتهم الأسبوعية.

وخلال توجه المسيرة صوب ساحة البريد المركزي (شارك فيها أكثر من 5 آلاف طالب)، ردّد متظاهرون شعارات متضامنة مع الراحل محمد مرسي.

وهتف طلبة بـ "يا مرسي ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح"، و "يا مرسي يا شهيد سنواصل التحرير"، و"يا سيسي يا..... مرسي راح للجنان".

ورفعت لافتات أخرى كتب عليها "نتيجة حكم العسكر..عاش حسني مبارك حرا وقتل محمد مرسي سجينا..السيسي قتل مرسي"، و"مرسي رمز ثورة والثورة لا تموت".

ولاحقا توجهت مسيرة طلبة جامعة الجزائر صوب البريد المركزي ثم ساحة موريس أودان بوسط العاصمة دون تسجيل حوادث تذكر.

ولوحظ انتشار مكثف للشرطة ومركباتها على طول خط المسيرة من ساحة الشهداء وصولا إلى ساحة موريس أودان، دون أن تتدخل لوقفها أو تفريقها.

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وعبر المحتجون عن رفض أي حوار أو انتخابات رئاسية يكون لرموز نظام بوتفليقة دخل فيهما سوءا الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح أو رئيس الوزراء نور الدين بدوي.

كما هتف المتظاهرون بشعارات مساندة لمحاسبة الفاسدين خلال حقبة بوتفليقة تحقيقات العدالة التي طالب رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء وولاة (محافظين) ورجال أعمال.

كما رددت المسيرة شعار "دولة مدنية وليست عسكرية".

وتحولت مسيرات طلبة وأساتذة الجامعات إلى موعد احتجاج أسبوعي كل يوم ثلاثاء بالعاصمة ومدن عدة، وذلك منذ بداية الحراك الشعبي في الجزائر 22 فبراير/ شباط الماضي، الذي أطاح ببوتفليقة، في 2 أبريل/ نيسان الماضي.

الاسبوع الماضي أعلن مسؤول حكومي جزائري تمديد العام الجامعي لنحو شهر، لاستكمال تقديم الدروس المتأخرة بسبب الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وذكر جمال بوكزاطة مدير التكوين العالي بوزارة الجامعات، للإذاعة الحكومية، أنه يمكن لمؤسسات التعليم العالي (الجامعات) التي عرفت تأخرا في تقديم الدروس تمديد السنة الجامعية حتى 31 يوليو/تموز 2019 كحد أقصى .

وحسبه، فإن التمديد ضمان لاستدراك الدروس الضائعة، والتي قدرت بثمانية أسابيع.

وتنطلق السنة الجامعية بالجزائر في سبتمبر/ أيلول من كل عام، وتنتهي مطلع يوليو/ تموز من العام الذي يليه.

وتحولت مسيرات طلبة وأساتذة الجامعات إلى موعد احتجاج أسبوعي كل يوم ثلاثاء بالعاصمة ومدن عدة، وذلك منذ بداية الحراك الشعبي في الجزائر 22 فبراير/ شباط الماضي، الذي أطاح ببوتفليقة، في 2 أبريل/ نيسان الماضي.

وعبرت نقابة أساتذة الجامعات عن تخوفها من سنة بيضاء (بدون دراسة) في ظل استمرار مقاطعة الطلبة للدراسة منذ مارس/ آذار الماضي في العديد من الجامعات، وإصرارهم على رحيل رموز النظام.

وتوجد بالجزائر 106 جامعات كلها حكومية نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2018، وفق بيانات رسمية، منتشرة عبر محافظات البلاد الـ 48.

وتضم الجامعات الجزائرية نحو 1.5 مليون طالب، و60 ألف أستاذ جامعي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.