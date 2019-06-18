الائتلاف السوري المعارض ينعى " مرسي"

إسطنبول / الخليج 365
نعى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، معبراً عن "خالص تعازيه لعائلته ولجميع أبناء الشعب المصري الشقيق".
جاء ذلك في بيان للائتلاف اليوم الثلاثاء قال فيه "إن الرئيس الراحل خلال فترة رئاسته ظل وفياً وداعماً لتطلعات الشعب السوري ولثورته في سبيل الحرية والكرامة والديمقراطية، كما حافظ على التزام واضح بقضايا الأمة العربية، دون أن يتراجع أو يساوم على التزامه ودعمه بأي شكل من الأشكال".
وأضاف البيان "أملنا كبير دوماً بأن تكون مصر، كما كانت، جداراً منيعاً يصدُّ أي محاولة تستهدف المنطقة أو تسعى لتهديد أمنها ونشر الفوضى فيها، ونحن واثقون من قدرتها على متابعة مواقفها والتزامها تجاه الشعوب التي تتطلع للحرية والكرامة".
والإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس السابق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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