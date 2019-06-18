المغرب.. 8 منظمات تحتج الأحد رفضا لـ"صفقة القرن" و"ورشة المنامة"

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

تعتزم 8 منظمات مغربية تنفيذ مسيرة احتجاجية، الأحد المقبل بالعاصمة الرباط، رفضا لما يسمى بـ"صفقة القرن" والورشة الاقتصادية المقرر عقدها الأسبوع المقبل في البحرين.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر، الثلاثاء، عن المنظمات غير الحكومية، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.

ووصف البيان المسيرة المقررة بـ"مسيرة الشعب المغربي من أجل فلسطين، ضد صفقة العار، ومؤتمر الخيانة في البحرين، وذلك في سياق التآمر المتواصل على القضية الفلسطينية لتصفيتها وشطب حقوق الشعب الفلسطيني، والاغتصاب النهائي للقدس والجولان (السوري المحتل) وباقي الأراضي العربية المحتلة".

واعتبر البيان أن "هذه المسيرة تأتي من أجل الوقوف ضد مؤامرة ما يسمى صفقة القرن، بالتواطؤ بين الإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني، ومعهما بعض الأنظمة المستبدة والعميلة بالمنطقة".

ولفت إلى أن "هذا الاحتجاج يأتي ضد مؤتمر الخيانة والعمالة في ورشة البحرين من أجل ما يسمى بـ'السلام والازدهار' (في إشارة إلى شعار ورشة البحرين)، بالإضافة إلى مناهضة لكل أشكال التطبيع، ولمظاهر الاختراق الصهيوني التخريبي للمغرب".

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ودعا البيان الشعب المغربي إلى "المشاركة الواسعة في المسيرة الوطنية التي تقرر تنظيمها يوم الأحد المقبل بالرباط".

والمنظمات التي دعت إلى المسيرة هي "الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني"، و"مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، و"الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان".

وأيضا "الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب"، و"المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"، و"الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، إضافة إلى كل من "الائتلاف المغربي للتضامن"، و"لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني".

ومؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام"، المرتقب في المنامة يومي 25 و26 يونيو/ حزيران الجاري، دعت إليه واشنطن لبحث الجوانب الاقتصادية لـ"صفقة القرن".

و"صفقة القرن"، خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.