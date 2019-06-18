أردوغان يشارك في صلاة الغائب على روح محمد مرسي

اسطنبول / الخليج 365

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، مشاركته في صلاة الغائب على روح الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

وأوضح أردوغان في تغريدة على تويتر، أنه سيشارك في الصلاة التي ستقام بمسجد الفائح في مدينة إسطنبول، عقب صلاة العصر.

وقال أردوغان في تغريدته: "بالأمس تلقيت نبأ وفاة محمد مرسي، واليوم سيُصلى على روحه غيابيا في مسجد الفاتح بإسطنبول عقب صلاة العصر، وإنني سأشارك في الصلاة على روح أخي الشهيد مرسي".

وعقب صلاة الظهر، أدّت معظم مساجد إسطنبول الكبرى صلاة الغائب على روح الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، بمشاركة حاشدة من المواطنين الأتراك والمقيمين المصريين والعرب.

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وتوفي مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر، الإثنين، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء.

وباستثناء تعازي رسمية محدودة أبرزها من تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة، لم يصدر عن المستوي الرسمي مصريا وعربيا ودوليا ردود فعل على وفاة مرسي الذي تولى رئاسة مصر لمدة عام (2012-2013).

فيما صدرت تعازي واسعة على المستوى الشعبي والحزبي والمنظمات غير الحكومية في وفاته، ترافقت مع تنديدات ركزت في معظمها بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة، وإطلاق سراح كل المعتقلين.

وبينما اتهمت منظمتا "العفو" و"هيومن رايتس واتش" الحقوقيتان الدوليتان الحكومة المصرية بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي ما أدى لوفاته، رفضت القاهرة هذه الاتهامات وقالت إنها "لا تستند إلى أي دليل"، و"قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.