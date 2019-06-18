الصحة: تمديد فترة إعلان #وظائف #طبيب_الأسنان للثلاثاء

صحيفة الخليج الالكترونية مددت وزارة الصحة إعلان فترة وظائف طبيب مقيم الأسنان حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٠٦/.٢٥ Advertisements وكانت قد أعلنت “الصحة” عن توفر (512) وظيفة طبيب مقيم أسنان (رجال ونساء) للسعوديين فقط. وكانت الوزارة قد دعت من يرغب في التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة، إلى التسجيل عن طريق نظام جدارة لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16/ 6/.

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