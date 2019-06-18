الشورى يوافق نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص

صحيفة الخليج الالكترونية

وافق مجلس الشورى، خلال جلسته السادسة والأربعين اليوم (الثلاثاء)، على مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، المؤلف من 13 مادة، والمقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو صالح.

ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع استراتيجيات لتنشيط وتحفيز الشركات للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية، وتطوير أداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية وآليات عملها، وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

كما يهدف المشروع لضمان تحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركات وتحقيق أهدافها المنوطة بها والتوقعات المعلقة عليها، وتفعيل مسؤولية الشركات تجاه أفراد المجتمع وموظفيها وعملائها والمساهمين فيها.

ويسعى مشروع الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص لتحسين مستوى معيشة الفرد بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد، بجانب بناء الصورة الذهنية الإيجابية للمملكة، وتعزيزها محلياً وإقليمياً وعالمياً عبر تقديم نموذج إيجابي في المسؤولية الاجتماعية للشركات.