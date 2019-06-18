هيئة_الإحصاء تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لحديثي التخرج وذوي الخبرة لحملة البكالوريوس.

وأكدت الهيئة أن الوظائف المطروحة، هي: مُحلل نظم مساعد، ومُطوّر نظم أمن المعلومات، وأخصائي إحصاء.

وبينت الهيئة شروط ومهام شغل كل وظيفة على الشكل التالي:

– وظيفة “مُحلل نظم مساعد”: يشترط حصول المتقدم على بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي، بتقدير ممتاز أو جيد جداً، وإجادة اللغة الإنجليزية ولا تشترط الحصول على خبرة، والاكتفاء بتلقي دورات تخصصية في مجال تحليل النظم.

ومن مهام ومسؤوليات الوظيفة، جمع متطلبات وتقييم احتياج الإدارات المستفيدة، وإنشاء وثائق التحليل التقني، وتصميم مدخلات ومخرجات الأنظمة، والإشراف على مرحلة التطوير والمتابعة اليومية، وتنفيذ مبادرات دولية وقياسية بشأن معايير الجودة، والتنسيق بين أعمال الإدارات الإحصائية وبين إدارات وكالة تقنية المعلومات، وتوثيق الأعمال بمعيار تقني، والابتكار في تطبيق الأعمال، وإدارة المشايع التقنية.

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– وظيفة “مطوِّر نظم أمن معلومات”: يشترط حصول المتقدم على بكالوريوس في تخصص “أمن المعلومات” بتقدير ممتاز أو جيد جداً، والتركيز على المواد المتعلقة بأمن المعلومات وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية، مع وجود أفضلية مَن لديه شهادات في إدارة أمن الشبكات.

وتشمل مهام الوظيفة: مراجعة البنية الأمنية وتقديم الآراء حول التصاميم المقترحة، وتطوير سياسات وإجراءات أمن المعلومات وتوثيقها وتحديثها، ومراقبة إجراءات وسياسات أمن المعلومات وإجراء مراجعة دورية بشأنها، والتأكد من اتساقها مع الضوابط الداخلية، وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتخطيط، وإدارة استمرارية الأعمال، ووضع خطة التعافي من مخاطر تقنية المعلومات، ورصد نقاط الضعف وتحليلها واقتراح علاجها وتوفير الرقابة والكشف عن محاولات التسلل ومعالجتها.

– وظيفة “أخصائي إحصاء”: تشترط حصول المتقدم على بكالوريوس أو أكثر في الإحصاء بتقدير ممتاز أو جيد جداً، فضلاً عن تزوده بالخبرة عاماً فأكثر، مع إجادة اللغة الإنجليزية.

ومن مهام الوظيفة: تلقي البيانات المدخلة من إدارة تنسيق العمل الميداني، والتنسيق للحصول عليها وتطبيق الأساليب المتبعة في تحديد وقياس المشكلات الإحصائية، واقتراح طرق حلها، وتخطيط وإعداد التحليل الكمي والنوعي للبيانات، والقيام بعمليات الترميز والتصنيف الأكثر تعقيدًا، والإشراف على التحقق من البيانات المدخلة، وعلى تصنيف البيانات الإحصائية، وإعداد المخرجات لمراجعتها من قِبل المستشار الإحصائي، والمساعدة على التحقق من جودتها.

ودعت الهيئة من تتوفر لديهم شروط شغل تلك الوظائف بالتقدم إليها عبر الرابط.