أنصار الله" تتهم المنظمات الإنسانية بالتجسس في اليمن"

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القاهرة — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجماعة رئيس وفدها المفاوض، محمد عبد السلام، عبر حسابه على تويتر: "منظمات وجهات تعمل مع أجهزة مخابرات دولية تبيع معلوماتها وبياناتها وإحداثياتها لدول العدوان تحت عنوان العمل الإنساني، وعندما يتم تنبيهها أن هذا خارج (إطار) عملها الأساسي تدعي مغالطات تخفي من خلالها جوهر المشكلة الحقيقية".
وأضاف:
"لتعلم تلك المنظمات أن مساعداتها المزعومة لم ولن تغطي حاجة ما يقارب 30 مليون من أبناء الشعب اليمني من الغذاء والدواء والمستلزمات الضرورية والأساسية".
© AP Photo / Hani Mohammed
ورحب عبد السلام: "بالعمل الإنساني المتجرد من الاستغلال السياسي والتوظيف الأمني وجمع المعلومات والبيانات لصالح دول العدوان".
واعتبر أن من يمد دول العدوان بالسلاح ويغطي جرائمها "ليس مؤهلا لتقديم مساعدات إنسانية وإن فعلها فلأغراض غير إنسانية"، مؤكدا أن "الوقائع الملموسة على الأرض تثبت ذلك".
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