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© REUTERS / ALAA AL-MARJANI
وتابع أنه تم التأكيد أيضا خلال الاجتماع على "الالتزام بالمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي وبوثيقة (إطار السياسة الوطنية) التي تم التوافق عليها في الاجتماع الأول 19/5/2019 "، والتأكيد على "دعم الحكومة والمؤسسات الدستورية في تنفيذ بنودها والتقيد بمفاهيمها بما يحول دون زج العراق في أتون الصراعات الإقليمية".
ويشهد العراق حاليا أزمة ناجمة عن عدم اختيار وزراء للداخلية والدفاع والعدل والتربية على الرغم من مضي عام تقريبا على تشكيل الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر القيادات السياسية العراقية تتفق على استكمال تشكيل الحكومة خلال أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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