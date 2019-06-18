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المهدي يطالب بتجميع مبادرات حل الأزمة السودانية

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وشدد المهدي على أن تجميع كل المبادرات التي تنشط في الساحة، سيؤدي إلى التقريب والتوفيق بين الأطراف ويساعد في الخروج برأي موحد حول الفترة الانتقالية، بحسب وكالة الأنباء السودانية. 

© REUTERS / STRINGER

وأوضح  المهدي خلال لقائه رئيس مبادرة التيار المهني الحر حسين الضو الحاج، بأن تشكيل كيان واحد من كافة المبادرات يكون وسيط وطني رئيسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

ومن جانبه قال حسين الضو، رئيس مبادرة التيار المهني الحر، لوكالة السودان للأنباء، إن اللقاء بحث ترتيبات الفترة الانتقالية، وإمكانية عقد مائدة مستديرة لكافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني السوداني.

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وأكد الضو على دعم المهدي للمبادرة ومشاركته في مؤتمر المائدة المستديرة، وقال إنها تعتبر فكرة يمكن من خلالها تقريب وجهات النظر بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال الضو إلى إن "المهدي أشار إلى وجود عدة مبادرات وطنية وأجنبية، من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين".

ولفت إلى أن المهدي أكد على أهمية المبادرات الوطنية باعتبارها الأقرب إلى وجدان الطرفين، وأن تكون المبادرات الوطنية هي الأساس، وأن الجهود الدولية يجب أن تكون داعمة للمبادرات الوطنية المختلفة.

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