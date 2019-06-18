الرئيس العراقي يبحث مع لافرنتيف العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات في المنطقة

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بغداد — سبوتنيك. وقالت الرئاسة العراقية، في بيان اليوم الثلاثاء: "أكد سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح أهمية تطوير العلاقات بين العراق وروسيا والارتقاء بها وبما يخدم المصالح المشتركة".
© AP Photo / Jon Gambrell
وشدد الرئيس العراقي، بحسب البيان، على إنهاء معاناة الشعب السوري وتمكينه من حل سياسي مبني على مواجهة الإرهاب واحترامِ إرادته في الحياة الحرة الكريمة"، بحسب البيان.
بدوره، نقل لافرينتييف "تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رئيس الجمهورية، مجددا دعم بلاده، للشعب العراقي ورغبتها بتطوير علاقات الصداقة معه".
وضاف البيان، أنه "تم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والتأكيد على وجوب اعتماد الحوار الإيجابي والصريح بين جميع الأطراف لحل الأزمات بما يضمن استقرارها وازدهارها ويحقق تطلعات شعوبها".
هذا وبحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ولافرينتيف الاستعدادات الجارية لعقد الجولة المقبلة من محادثات أستانا حول سوريا، والأزمة الحالية بين واشنطن وطهران، أمس الاثنين، خلال زيارة الأخير لبغداد.
وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.
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