أحدها متعلق بجيران الخليج... الملك سلمان يصدر قرارت جديدة

وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومتي البلدين، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما قرر تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين.

© REUTERS /

وشملت القرارات تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين البلدين.

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ونظيرتها في موريتانيا للتعاون في مجال المياه والصرف الصحي، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

وفوض المجلس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة ونظيرتها في كوريا للتعاون في مجال قطاع السيارات.

Advertisements

كما فوض وزير الطاقة والصناعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة للتعاون في مجال اقتصاد الهيدروجين.

وقرر المجلس تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية في المملكة والمعهد الكوري للتنمية.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة وديوان المحاسبة في الأردن للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

وقرر المجلس تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة وكل من: وزارة السياحة في موريشيوس ، ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا.

ووافق تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (التاسعة والثلاثين) التي عقدت في مدينة الرياض، المتضمن اعتماد دليل الإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تكون وزارة الصحة هي الجهة المرجعية للجهات ذات العلاقة بتنفيذ الدليل المشار إليه.