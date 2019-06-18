دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة فيسبوك تعلن أخيرًا عن عملتها الرقمية المشفرة Libra ومحفظتها Calibra

أعلنت فيسبوك وبشكل رسمي بعد طول انتظار وعشرات التقارير، عن إطلاق عملتها الرقمية المشفرة Libra والتي تأتي مع محفظة إلكترونية باسم Calibra .

الشيء الذي لم تذكره التقارير التي تحدثت عن العملة الرقمية.

لتدخل بذلك الشركة في مرحلة جديدة من التعاملات المالية لكن على مستوى عالمي وموسع.

وقامت فيسبوك بتأسيس شركة فرعية تحت مظلتها بالاسم Calibra .

وتم تأسيسها في جينيف السويسرية لتكون منفصلة في عملها ومركز للتعاملات المالية في البلد الذي يقدم تسهيلات كثيرة بشأن التحويلات المالية حول العالم دون ضرائب وشروط صعبة.

لكنها في نفس الوقت تهدف لخدمة الشركة الأم، وكانت عملة Libra هي الناتج لعمل الشركة خلال الفترة الماضية.

وتهدف من خلال إطلاق العملة إلى تسهيل التعاملات المالية.

وارسال واستقبال الأموال بكل سهولة مع المشتركين بالمنصة بدعم عدد كبير من المؤسسات المعروفة كما ذكرنا في تقرير سابق.

حيث أن عملة Libra الجديدة ستكون مدعومة منذ إطلاقها بـ 28 شركة مختلفة بينها فيسبوك.

وتشمل: ماستر كارد، فيزا كارد، باي بال، آي باي، أوبر، ليفت، سبوتيفاي، فودافون، سترايب، Booking، Coinbase، Xapo Holdings Limited، بالإضافة إلى ميرسي كوربس، Kiva، التحالف المصرفي العالمي للمرأة وغيرها.

وتقول فيسبوك أن Calibra سيتم إطلاقها بشكل رسمي في 2020، وستكون خدماتها الخاصة بالعملة الرقمية المشفرة متاحة على تطبيقات ماسنجر، واتساب.

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وكذلك تطبيق منفصل لها. وتعمل Libra على تحويل الدولار إلى عملة رقمية لإرسالها بكل سهولة حول العالم.

لكنها لن تعمل بنفس آلية العملات الرقمية المشفرة الحالية بالرغم من أنها مبنية على بلوك تشين.

إلا أنها من الممكن أن تعمل مع بعض العملات في المستقبل بحسب تعبير الشركة.

وتسعى فيسبوك لاستغلال انتشارها العالمي ووصولها لأغلب المناطق من أجل توفير وسيلة لنقل الأموال بطريقة مختلفة عن الطرق التقليدية المعروفة.

وهي بذلك تحقق نسبة كبيرة من الربح بسبب العدد المتوقع من المشتركين مع إطلاق الخدمة.

لكنها في نفس الوقت توفر الوقت والجهد والمال على ملايين الأشخاص حول العالم من الذين يرسلون تحويلات مالية بشكل مستمر.

مثلما الحال مع العمال الذين يرسلون الأموال لأهاليهم في بلدانهم.

أو أصحاب العمل الحر الذين يحصلون على أتعابهم عن طريق الحوالات المالية، أو حتى المؤسسات التي تريد الحصول على استثمار من خارج البلد.

التدوينة فيسبوك تعلن أخيرًا عن عملتها الرقمية المشفرة Libra ومحفظتها Calibra ظهرت أولاً على عالم التقنية.