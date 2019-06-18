الان تتابع دراسة تكشف خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم في الأطفال البدناء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مدريد - الخليج 365:

من المعروف أن الزيادة في الوزن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، لكن دراسة جديدة أظهرت أن هذه المشكلة تبدأ مبكرا.

البدانة في السن الصغير تؤدي إلى زيادة معدل ارتفاع ضغط الدم مرتين، حسبما وجدت دراسة طبية إسبانية، في إشارة تحذيرية للآباء من خطر إهمال

النظام الغذائي المتوازن للأطفال.

وفحصت الدراسة التي أجراها إناكي جالان من جامعة مدريد المستقلة ونشرت في الدورية الأوروبية لطب القلب الوقائي، 1796 طفلا في عمر الرابعة وفي

وقت لاحق مجددا عندما بلغوا السادسة.

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وأظهر التحليل، بين أشياء أخرى، أن خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم في الطفل الذي كان بدينا أو سمينا في عمر الرابعة والسادسة كان أكبر مرة إلى مرتين ونصف من الطفل ذي الوزن الطبيعي.

وكان الوضع مختلفا بالنسبة للأطفال الذين كان وزنهم فوق المتوسط في سن الرابعة، ولكنهم لم يعودوا بدناء في سن السادسة، حيث جاء تقييم ضغط دمهم

في النهاية قابلا للمقارنة بالأطفال الذين كان وزنهم طبيعيا في العمرين.

وفي تعليق على الدراسة، شدد إيرو هابالا من جامعة يفاسكيلا في فنلندا على أن ارتفاع ضغط الدم أهم عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويؤدي إلى أكثر من 9 ملايين وفاة مبكرة في البالغين. وينصح هابالا بثلاثة أشياء لخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وهي ممارسة التمارين بانتظام، وتناول طعام صحي، وعدم التدخين.