السعودية تؤكد دعمها لمبادرة المغرب

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وحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، شدد مندوب المملكة في كلمته أمام لجنة "سي — 24" الخاصة التابعة للأمم المتحدة، على دعم الرياض "لمبادرة المملكة المغربية للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء المغربية، بما يضمن لسكان الأقاليم الجنوبية مكانتها ودورها، دون تمييز أو إقصاء، والمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي، دون تفرقة".
© AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE
كما أشادت السعودية في كلمتها "بالجهود المبذولة من المغرب في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الصحراء".
ورحبت الرياض كذلك في هذه المناسبة "بالبرنامج التنموي الذي أطلقته مملكة المغرب للصحراء المغربية في عام 2015، وتخصيصها مبلغ 8 مليارات دولار لتحسين مستوى معيشة سكان الصحراء وتمكينهم من الاستفادة من موارد المنطقة".
وجددت السعودية، تأكيد "دعمها للجهود المبذولة من المملكة المغربية للوصول إلى حل لهذا النزاع الإقليمي"، معربة عن "رفضها لأي مساس بالمصالح العليا للمغرب أو التعدي على سيادته ووحدة ترابه".
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