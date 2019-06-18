وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، في بيان على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" إن "انفجارات عنيفة دوت في ساعة مبكرة من صباح، اليوم الثلاثاء، في أحد أكبر مخازن الأسلحة التابعة للحوثيين شرق مديرية حرض (شمال غربي حجة) إثر حريق هائل اندلع فيه". ولم يكشف المركز عن وقوع خسائر بشرية جراء الانفجارات أو عن حجم الخسائر المادية. وأضاف أن "الانفجارات في المخزن استمرت لفترة، في وقت كثف طيران التحالف تحليقه وغاراته خلال اليومين الماضيين". إلى ذلك، أشار المركز إلى "استهداف طيران التحالف بغارة معسكرا تتواجد فيه مجموعات من المقاتلين الحوثيين في وادي الثلاث شرق منطقة بني حسن في مديرية عبس (شمال غربي حجة)".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يعلن انفجار مخزن أسلحة للحوثيين واستهداف معسكر شمال غربي حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.