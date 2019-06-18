دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هواوي تضيف لأجهزتها نسخة EMUI 10 الجديدة العاملة بنظام تشغيل Android Q

رغم المقاطعة التي تفرضها الحكومة الأمريكية على شركة هواوي، ومنعها من التعامل مع الشركات الأمريكية، إلا أنه يبدو أن الشركة الصينية مازالت تنوي إصدار التحديث الجديد الخاص بواجهة التشغيل لأجهزتها، والمعروف باسم EMUI 10.

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حيث ذكر أحد المواقع التقنية الشهيرة أن مطوريه حصلوا على نسخة أولية من واجهة التشغيل EMUI 10، وقاموا بتحميلها على هاتف هواوي P30 Pro، ليتم التأكيد على أن هذا الإصدار المبكر من EMUI 10 يعمل بنظام تشغيل Android Q.

وبحسب ما صرح به فريق خبراء الموقع التقني، فبالمطالعة المبدأية لـ EMUI 10، فإنه لا توجد فروقات كثيرة بينه وبين النسخة السابقة لواجهة تشغيل هواوي EMUI 9، إلا أنهم لاحظوا أن واجهة المستخدم الخاصة بالكاميرا مختلفة قليلًا، بالإضافة إلى وجود الخاصية الجديدة من Android Q المتعلقة بالتحكم في الأذونات.

© alqiyady هواوي تضيف لأجهزتها نسخة EMUI 10 الجديدة العاملة بنظام تشغيل Android Q

وأضاف الخبراء أنه من المؤكد أنهم سيعثرون على المزيد من الإضافات في EMUI 10 عندما يتعمقون أكثر في تجربته، مشيرين إلى أن الواجهة الجديدة أكثر ثباتًا، كما أن هناك تحسنًا ملحوظًا في أداء الجهاز.

هواوي تنافس أندرويد بنظام تشغيل جديد alqiyady 1 هواوي تنافس أندرويد بنظام تشغيل جديد

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جدير بالذكر أن هواوي كانت قد أعلنت في وقت سابق قبل الحظر الأمريكي أن العديد من أجهزتها الجديدة، وتتضمن سلسلة Mate 20 وسلسلة P30، وكذلك بعض أجهزة هونور، سيتم تزويدها بـ Android Q.المزيد:

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