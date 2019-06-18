هذا الموضوع ابل تطلق الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 13 للمطوريين اليوم ظهر على التقنية بلا حدود.
أطلقت شركة ابل اليوم الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 13، والذي يتوفر للتحميل للمطوريين من مستخدمي الآيباد وهواتف الأيفون مع مجموعة من المميزات الجديدة.
كانت شركة ابل قد أعلنت عن تحديث iOS 13 خلال مؤتمر المطوريين الذي عقد خلال الفترة الماضية، ومن ثم بدأت في دفع الإصدار التجريبي الأول من التحديث مع مجموعة من المميزات والتحسينات الهامة.
واليوم تبدأ عملاق التكولوجيا في إطلاق الإصدار التجريبي الثاني من التحديث، بعد أن كشفت المعاينة الأولى للتحديث عن إستقرار التحديث عدا بعض الثغرات البسيطة.
ويمكن للمطوريين الآن تحميل الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 13 مع بعض المميزات الهامة، حيث يأتي هذا الإصدار بتجربة أكثر سلاسة في التثبيت على الأجهزة مع دعم التثبيت عبر OTA.
ومن المقرر أن يأتي الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 13 بنمط الثيم المظلم، كما يضم التحديث لوحة مفاتيح بميزة التمرير السريع، وأيضاً تحديث تطبيق الخرائط مع ميزة التنقل الإفتراضي Street View، هذا إلى جانب تحديث تطبيق الصور، مع تحسينات في مهام مساعد Siri الإفتراضي.
يذكر أن ابل قد أطلقت تنويه للمطوريين مع الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 13 بضرورة التخزين الإحتياطي للملفات والتطبيقات المثبتة على الهاتف قبل بدء تثبيت التحديث، كما تم تحديد الهواتف والأجهزة المتوافقة مع تجربة هذا الإصدار وهي كالتالي:
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone SE
- الجيل الثالث من جهاز iPad Pro بحجم 12.9 إنش
- الجيل الثاني من جهاز iPad Pro بحجم 12.9 إنش
- الجيل الأول من جهاز iPad Pro بحجم 12.9 إنش
- جهاز iPad Pro بحجم 10.5 إنش
- جهاز iPad Pro بحجم 9.7 إنش
- الجيل الثالث من جهاز iPad Air
- iPad Air 2
- الجيل السادس من iPad
- الجيل الخامس من iPad
- الجيل الخامس من iPad mini
- iPad mini 4
- الجيل السابع من iPod touch.
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هذا الموضوع ابل تطلق الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 13 للمطوريين اليوم ظهر على التقنية بلا حدود.
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