دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي انستغرام يوفر ميزة لاستعادة الحسابات الشخصية عند سرقتها

أفادت تقارير صحفية عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا اختبار تطبيق الفيديوهات والصور الشهير انستغرام لميزة جديدة تُساعد في استعادة الحسابات عند سرقتها.

انستغرام يطور ميزة جديدة خاصة بمتعة مشاهدة الفيديوهات alqiyady 1 انستغرام يطور ميزة جديدة خاصة بمتعة مشاهدة الفيديوهات

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وأشارت التقارير ذاتها إلى أن الميزة تطلب من المستخدم عدة بيانات مثل البريد الإلكتروني الأصلي، رقم الهاتف المرتبط بالحساب ليحصل بعد ذلك على رمز مكوّن من 6 أرقام؛ حيث يتم إرساله إلى معلومات الاتصال التي اختارها مما يحمي المستخدم من أي عمليات اختراق مستقبلية أيضًا.

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وهذه الميزة ستمنع المتسللين من استخدام البريد الإلكتروني أو أرقام الهاتف لسرقة الحساب من جهاز مختلف كذلك ستُمكن المستخدمين من استعادة حسابهم سريعًا.المزيد:

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