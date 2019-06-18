"#خليها_تبيض_عندكو".. حملة لمقاطعة الدجاج في الأردن

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أطلق ناشطون عبر مواقع الإجتماعي، حملة لمقاطعة شراء الدواجن في الأردن. وتأتي الحملة التي جاءت بعنوان "خليها تبيض عندكو" ، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الدواجن الذي وصفه الكثير ون بغير المبرر. ودعت الحملة الأردنيين لمقاطعة شراء الدواجن حتى انخفاض الأسعار. اقرأ أيضاً : "المستهلك" تدعو الأردنيين لمقاطعة "الدجاج" وفي السياق، أكدت وزارة الصناعة والتجارة و التموين انها تراقب عن كثب مؤشرات أسعار لحوم الدجاج لقطاع المستهلكين مشيرة الى انه تم عقد سلسلة من اللقاءات مع قطاع المنتجين ممثلة بالاتحاد النوعي لمربي الدواجن وخلصت الى التزام الاتحاد بتوفير كميات كافية تغطي حاجة السوق المحلي وفقا لمؤشرات الاستهلاك وباسعار تتراوح بين (2.00 2.25) دينار للكيلوغرام الواحد الطازج وبواقع ( 1.50- 1.65) دينار للكيلوغرام لدجاج النتافات لبيعه لقطاع المستهلكين . من جهته، دعت جمعية حماية المستهلك في بيان صحفي ، وصل "رؤيا" نسخة منه، الأسر والأفراد لمقاطعة شراء دجاج النتافات بالأسعار المطروحة حاليا لحين عودة الأسعار الى ما كانت عليه في السابق. في نفس الوقت فإن حماية المستهلك تتفق مع وسائل التواصل الإجتماعي وتساندها الحملات التي تدعو فيها المواطنين لمقاطعة شراء أي سلعة ترتفع أسعارها بهذا الشكل.

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