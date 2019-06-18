"الباييس" الإسبانية تنتقد صمت الغرب إثر وفاة مرسي

مدريد/ شنهان بوليللي/ الخليج 365

انتقدت صحيفة "الباييس" الإسبانية، الواسعة الانتشار، صمت الغرب تجاه الانقلابيين في مصر، على إثر وفاة رئيسها السابق محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمة.

جاء ذلك خلال مقال تحليلي نشرته الصحيفة الثلاثاء، تحت عنوان "مرسي، انتكاسة في طريق ديمقراطية مصر"، للأستاذة في جامعة مدرير المستقلة، والباحثة في شؤون الدول العربية "لوس خوميس".

وسلط المقال الضوء على رفض مرسي، لتحذير الجيش قبيل انقلاب يوليو/تموز 2013، وحفاضه على مكتسبات الثورة، عبر رفضه الإملاءات.

وأشارت خوميس، إلى أن "في ذلك تجاوز لرؤية تنظيم الإخوان المسلمين، الذي يملك رؤية سياسية خاصة به، وكثير من الأعداء".

ولفتت إلى أن مرسي، الرئيس المدني الوحيد المنتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، وأن الانقلاب عليه يمثل انتكاسة في طريق ديمقراطية البلاد.

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كما انتقدت الكاتبة الإسبانية، تقاعس الزعماء الغربيين عن التدخل لإنقاذ الديمقراطية المصرية.

وأشارت إلى أن هؤلاء الزعماء "سيكتفون بتقديم التعازي على وفاته والترحم على روحه".

والإثنين، أعلن التلفزيون المصري الحكومي، عن وفاة مرسي (السجين منذ الإطاحة به من الرئاسة عام 2013)، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته، في قضية "التخابر مع حماس".



وفي وقت سابق الثلاثاء، كشف محامي أول رئيس مدني منتخب في مصر، عبد المنعم عبد المقصود للأناضول، عن دفن جثمان مرسي على الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 ت.غ)، بأحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته.





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