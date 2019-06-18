موسكو تحذر واشنطن من تصعيد التوتر في الشرق الأوسط

عبد الجبار أبوراس/ الخليج 365

- الخارجية الروسية قالت إن إرسال واشنطن قوات إلى الشرق الأوسط يعني "تحريض على الحرب".

- موسكو أعربت أيضا عن قلقها من خطط إيران تسريع إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب.

حذرت الخارجية الروسية، الثلاثاء، الولايات المتحدة من تصعيد التوتر في الشرق الأوسط، معربة عن قلقها من خطط واشنطن إرسال قوات إضافية إلى المنطقة.

ونقلت وكالة "انترفاكس" الروسية، عن نائب وزير خارجية بلادها سيرغي ريابكوف، قوله إن إرسال واشنطن قوات إلى الشرق الوسط يعني "التحريض على الحرب".

وأضاف أن موسكو تعتبر أن قرار إرسال قوات أمريكية للشرق الأوسط "لم يتخذ بعد".

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وفي وقت سابق الإثنين، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، أن بلاده قررت إرسال ألف عسكري إلى منطقة الشرق الأوسط، على خلفية التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة الخليج.

وفي هذا الصدد، اعتبر ريابكوف، أن تعزيز الولايات المتحدة قواتها العسكرية في الشرق الأوسط "يشكل مصدر قلق بالغ" لدى بلاده.

وحول تقارير تتحدث عن خطط واشنطن توجيه ضربة جوية على بعض المرافق في إيران، قال ريابكوف، إن "موسكو متفاجئة بمدى إصرار واشنطن على خرق أساسيات القانون الدولي.

كما أعرب عن قلق بلاده من خطط إيران تسريع إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.