لبنان.. الجماعة الإسلامية تدعو لإقامة صلاة الغائب على مرسي بعموم البلاد

بيروت / وسيم سيف الدين / الاناضول

دعت الجماعة الإسلامية في لبنان، الثلاثاء، إلى إقامة صلاة الغائب على روح الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي عقب صلاة الجمعة المقبل في كافة مساجد البلاد.

وحمّلت الجماعة في بيان النظام المصري وأجهزته القضائية والأمنية المسؤولية الكاملة لما أسمته "عملية الاغتيال البطيء والممنهج التي أودت بحياة الرئيس الشهيد".

واستنكرت الجماعة سكوت الدول التي تدّعي الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان عن كل ما واجهه مرسي، معتبرة ذلك مشاركة في كل هذه الجرائم.

وأشارت إلى أن مرسي ارتقى شهيدا إلى ربّه، دون أن يعطي الدنية في دينه ودنياه، ومؤكداً أقواله التي طالما ردّدها في حفظ الثورة ودماء الشعب المصري.

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وتوفي مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر، الإثنين، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء.

وباستثناء تعازي رسمية محدودة أبرزها من تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة، لم يصدر عن المستوي الرسمي مصريا وعربيا ودوليا ردود فعل على وفاة مرسي الذي تولى رئاسة مصر لمدة عام (2012-2013).

فيما صدرت تعازي واسعة على المستوى الشعبي والحزبي والمنظمات غير الحكومية في وفاته، ترافقت مع تنديدات ركزت في معظمها بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة، وإطلاق سراح كل المعتقلين.

وبينما اتهمت منظمتا "العفو" و"هيومن رايتس واتش" الحقوقيتان الدوليتان الحكومة المصرية بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي ما أدى لوفاته، رفضت القاهرة هذه الاتهامات وقالت إنها "لا تستند إلى أي دليل"، و"قائمة على أكاذيب ودوافع سياسية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.