النظام السوري يحتجز رجلي أمن لبنانيين على الحدود بين البلدين

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

أعلنت لبنان، الثلاثاء، احتجاز قوات النظام السوري عنصرين أمنيين اثنين من مواطنيها عند مرتفعات جبل الشيخ شرقي البلاد على الحدود بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن جيش النظام السوري المتمركز عند مرتفعات جبل الشيخ أوقف منذ يومين عنصرين أمنيين تابعين لجهاز أمن الدولة أثناء قيامهما برحلة تسلق وتزلج في المنطقة.

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وأوضحت أن العنصرين الأمنيين وصلا إلى الحدود اللبنانية السوريّة حيث يتموضع الجيش السوري في تلك المنطقة، وتم توقيفهما واقتيادهما إلى الداخل السوري، دون تفاصيل.

وأشارت إلى أن مساع حثيثة تجرى حاليا بين الجيش اللبناني وجيش النظام السوري، للإفراج عن العنصرين، ومن المتوقع تسليمهما خلال الثلاثاء.

يذكر أن منطقة مرتفعات جبل الشيخ، تشهد حركة سياحية بيئية ورحلات تزلج ناشطة خلال فصل الشتاء والصيف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.