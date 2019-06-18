العراق.. هجوم صاروخي على معسكر يوجد فيه جنود أمريكيون

بغداد / حسين الأمير / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية سقوط عدة صواريخ على معسكر التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد؛ حيث يوجد جنود ومستشارون أمريكيون.

وذكرت خلية الإعلام الأمني التابعة للوزارة، في بيان مساء الإثنين، أن "3 صواريخ كاتيوشا سقطت على معسكر التاجي".

ولم توضح الخلية ما إذا كان القصف أسفر عن سقوط ضحايا من عدمه، لكنها قالت إنها ستعلن لاحقا مزيدا من التفاصيل.

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ويقع المعسكر على بعد حوالي 35 كلم شمال العاصمة، وفيه مطار وقاعدة عسكرية كبيرة كانت تابعة للحرس الجمهوري في عهد صدام حسين.

ويوجد في المعسكر جنود ومستشارون أمريكيون من التحالف الدولي، وفيه ورشات كبيرة لصيانة كافة أنواع الطائرات، ويشمل مخازن للصواريخ والعتاد والذخيرة.

ويعتبر مركزا مهما للتموين والدعم اللوجستي، وتوجد فيه آليات عسكرية تتوزع بين ناقلات جنود ومدرعات ودبابات.

والسبت الماضي، سقطت ثلاث قذائف هاون، على قاعدة بلد الجوية "تبعد 64 كم شمال بغداد"، التي أيضا يوجد فيها مستشارون أمريكان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.