محافظ الزلفي يتباحث مع مدير فرع النقل بالرياض ومشرف برنامج المدن الصحية بالمملكة

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – حسان الطريقي :استقبل محافظ الزلفي أ . مسفر بن غالب العتيبي صباح اليوم بمكتبه مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض م . سلمان الضلعان حيث تم خلال القاء استعراض مشاريع الوازرة بالمحافظة والمعوقات والحلول للمشروعات وسبل تعزيزها وانجازها ، كذلك اجتمع محافظ الزلفي بالمشرف العام لبرنامج المدن الصحية بالمملكة الدكتور محمد خاشقجي يرافقه منسق البرنامج بالمحافظة أحمد العبده وذلك لمناقشة المعايير والخطة الاستراتيجية لبرنامج المدينة الصحية لإعلان الزلفي مدينة صحية في عام 2020 م

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