أدبي أبها يعلن عن 50 فعالية ثقافية في الصيف

ابها

أعلن نادي أبها الأدبي عن نحو (50) فعالية من فعالياته وفعاليات لجانه الثقافية لصيف أبها 1440هـ 2019م، وذلك بعد انتهاء برنامج الملتقى الرمضاني الثاني الذي أقامه خلال رمضان ويشتمل البرنامج على لقاءات ثقافية وندوات فكرية وأمسيتين شعريتين وأمسيتين قصصيتين إحداهما للرواد في كتابة القصة والثانية للشباب. ولقاء خاص مع الأديب والوجيه د. عبد الله باشراحيل حول تجربته الأدبية وما يشرف على إدارته من الجوائز والأنشطة الثقافية، بالإضافة على قائمة أخرى من المحاضرات المتنوعة.

وقال رئيس نادي ابها الأدبي الدكتور أحمد علي آل مريع: أتقدم أولا بجزيل الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة عسير ولفريق العمل مع سموه على ما نلقاه من دعم ومساندة، كما أتقدم بالشكر للزملاء في مجلس الإدارة الذين تكرموا بالموافقة على تشكيل فريق متابعة وتنفيذ أماسي الصيف الأدبية وبرامجه الثقافية، والذي يتكون من رئيس النادي، والدكتور خالد أبو حكمة والأستاذة كفى عسيري من الجمعية العمومية والزملاء في النادي الأساتذة أحمد الحياني وجمال عسيري، مع المسؤول الإعلامي محمد طالع موضحا أن برنامج هذا الصيف وبحسب ما أقره فريق العمل أتت في معظمها امتدادا للورشة التي دعا لها صاحب سمو أمير منطقة عسير العام الفائت، وتشرفنا فيها بمشاركة أكثر من50 مثقفا ومثقفة من منطقة عسير، حيث جدولت هذه الآراء والمقترحات وتم استقطابها وتفعيل ما أمكن منها جميعا في فعاليات الصيف ووعدنا المثقفين آنذاك. مؤكدًا أن برامج النادي تهدف إلى والفائدة وشاكرا كل من تعاون مع النادي وعلى الخصوص الزملاء المثقفين والأدباء ورموز وأعلام الليالي الإبداعية والفكرية في الفعاليات الصيفية.

وأضاف بأن لجنة الشباب التي سيعلن عن تدشينها رسميا في بداية شهر ذي القعدة ستتولى اقتراح وتنظيم برنامج ثقافي شبابي خاص بها، على امتداد أسبوع كامل من 4- 11 ذي القعدة وقد تم اعتماد فريق البرنامج وسيعلن بصورة مستقلة عن طريق لجنة الشباب في النادي.

وبخصوص حفل افتتاح منشآته الجديدة وتكريم التميز في دورته الرابعة، وتدشين الدفعة الثانية من إصدارات النادي الحديثة والبالغة نحو (20) كتابا. قال: سيتم ذلك بالتنسيق مع إمارة منطقة عسير وسيعلن الموعد خلال الأيام القريبة القادمة.