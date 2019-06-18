مجمع الملك عبدالله الطبي ينهي معاناة خمسيني بزراعة دعامات في الشريان الأبهر

هيفاء الأمير

أنهى فريق طبي متخصص في جراحة و قسطرة أمراض القلب بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة معاناة مواطن خمسيني ، كان يعاني من إرتفاع في ضغط الدم و آلآم شديدة في الصدر .

و بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة منها فحص الإيكو و فحص القلب بالموجات الصوتية و الفحص بالأشعة المقطعية للشريان الأورطي ، تبين وجود أم الدم الكاذبة محل عملية أُجريت له قبل ثلاثون عاماً لتضيّق شديد في الشريان الأبهر النازل و الذي تم فيها وضع توصيلة عبر التضيّق الحاصل له .

و تم التحضير للعملية بصفة عاجلة كونها حالة نادرة تستدعي طلب خاص لأنواع من الدعامات ، شارك فيها إجرائها كلاً من الدكتور شدوان الفقية إستشاري قسطرة القلب و الدكتور مراد الغربي إستشاري جراحة القلب و الدكتور هشام سعد إستشاري تخدير القلب و فني القسطرة خالد العرود ، حيث تم فيها زراعة دعامات في التمزق الحاصل في الشريان الأبهر في خلال ساعتين تكللت بالنجاح بفضل الله ، بعدها تم نقل المريض لقسم العناية المركزة و هو بحالة صحية جيدة و مستقرة .

كما أعرب المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور خالد بن وصل الله الثمالي عن شكره و تقديره لأطباء القلب على تميزهم و جهودهم في نجاح عملية المريض كونها حالة نادرة تتطلب المهارة العالية في إجرائها متمنياً لهم التوفيق و النجاح و تحقيق المزيد من الإنجازات الطبية .