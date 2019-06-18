لأول مره في منطقة مكة المكرمة بمستشفى النور التخصصي توفر اختبار تليف الكبد ‏ELF test (Enhanced Liver Fibrosis))

الخليج - زينة الفدح

لأول مره في منطقة مكة المكرمة وبمختبر مستشفى النور التخصصي (بوحدة الهرمون) تم توفير أحدث إختبار (ELF test (Enhanced Liver Fibrosis والذي يعمل علي إكتشاف نسبه التليف الكبدي الموجوده في المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد المزمنه حيث يساعد في سرعه تشخيص الحالات المصابه بامراض الكبد ورسم الخطه العلاجيه المناسبه لهم وتقديم المتابعه الدقيقه للإختبار وافاد رئيس قسم المختبر وبنك الدم بالمستشفى الدكتور خالد القثامي أن للإختبارعدة فوائد ومن أهمها الاسلوب الجديد والسهل الذي يتم عن طريقه أخذ عينه الدم وبكميه لاتتجاوز (٣ملم) ويتم وضعها بجهاز المختبر خلال مدة زمنية لا تتجاوز ٣ ساعات وتظهر خلاله النتائج وبأقل خطوره لما كان عليه سابقاً من تعريض المريض لأخذ خزعه من الكبد وما يترتب عليها من أعراض جانبيه ووقت اطول حتى ظهور النتائج النهائيه والتي تختلف عن النتائج السابقة من حيث الدقه في التشخيص حيث تتجاوز دقة الاختبار٩٠٪ ويمكن مقارنتها بالفحص الكبدي ( FibroScan) .ومن جهه أخرى أفاد رئيس قسم الهضمية وأمراض الكبد الدكتور حسان بخاري أن الإختبار يساعد في تحديد درجة التليف الكبدي مما يترتب عليه تحديد نوع العلاج خاصة لمرضى الالتهاب الكبدي المزمن من نوع (س) ويأتي هذا في اطار تطوير الخدمة الطبية لمرضى الكبد .

ومن جانبه أكد سعادة مدير المستشفى الدكتور / فواز بن حمدي الجهني بأن توفير احدث الاجهزة والتقنيات الطبية بمستشفى النور التخصصي والتي من شأنها تسريع الوصول الى التشخيص النهائي للمريض في وقت قياسي يأتي دوماً من منطلق ورؤية وزارة الصحة والتي تحرص دوماً على تلبية احتياجات المرضى والتطلع الى الارتقاء بتقديم أفضل الخدمات الطبية وبجودة عالية .