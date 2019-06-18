مصرع 15 شخصًا على الأقل إثر غرق عبّارة قبالة جزيرة جاوا الأندونيسية

الخليج - واس

أعلنت الشرطة الأندونيسية الثلاثاء أن 15 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم لدى غرق عبّارة قبالة جزيرة جاوا الأندونيسية.

وكانت العبّارة تنقل نحو 50 شخصًا عندما انقلبت أمس، في بحر مضطرب على مقربة من جزيرة مادورا، كما أفاد المتحدث باسم الشرطة، بارونغ مانغيرا.

وأضاف في بيان، نعتقد أن العبّارة كانت تحمل ما يفوق طاقتها، موضحًا أن موجة كبيرة ضربت العبّارة، فانقلبت وغرقت. وعثر الصيادون بعد الحادث على العبّارة التقليدية التي يبلغ طولها عشرة أمتار.

وانتشلت فرق الإنقاذ 13 جثة صباح اليوم، مما رفع عدد القتلى إلى 15 شخصًا، وأنقذت 31 من الأحياء. ويبحث رجال الإنقاذ عن ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل، يُعتبرون رسميًا في عداد المفقودين.