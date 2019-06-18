تمكين الحجاج من شراء “النُّسك” ومتابعة تنفيذه إلكترونياً

صحيفة الخليج الالكترونية

تمكن الفريق التقني التابع لمشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، من تطوير منظومة البيع الإلكتروني، بهدف تمكين حجاج بيت الله الحرام من شراء نسكهم ومتابعة تنفيذه إلكترونياً.

ويتم ذلك من خلال رسالة نصية تصل للمشتري باستلام المبلغ وأخرى بعد التنفيذ، إضافة إلى إمكانية متابعة حالة النسك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو التطبيق.

وتُنفّذ جميع النسك وفق الشروط الشرعية والصحية، بإشراف على أعمال المشروع من قبل 10 جهات حكومية.