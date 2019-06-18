Nokia 2.2 .. هاتف بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي

طرحت شركة HMD، المطورة لأجهزة هواتف نوكيا، اليوم الثلاثاء الهاتف الذكي الجديد Nokia 2.2 بمزايا التصوير الليلي المتطورة بسعر منافس.

ويعتبر الهاتف هو الأول في سلسلة الهواتف الذكية 2 series الذي ينضم إلى برنامج أندرويد ون Android One، ليقدم تجارب أندرويد Android الأحدث على شاشة حديثة حجم 5.7 بوصة مع نتوء السيلفي “selfie notch”.

ويأتي الجهاز بنظام تشغيل أندرويد 9 باي Android 9 Pie، تم إعداده لاستقبال أندرويد كيو Andorid Q وسيستقبل ترقيات نظام التشغيل لمدة سنتين والتحديثات الأمنية لمدة 3 سنوات، وبالتالي فإنّ الجهاز يبقى مواكباً لآخر الابتكارات من أندرويد Android بصورة دائمة.

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وقال جوهو سارفيكاس، مدير المنتجات في شركة HMD: "نحن نؤمن بأنّه يتوجب أن تكون أحدث الابتكارات في الصناعة متاحة للجميع.

ويوفر الهاتف الذكي Nokia 2.2 أكثر الميزات تطوراً في الذكاء الاصطناعي للوصول إلى أعداد أكبر من المستهلكين .

ويتضمن مزايا مثل قفل التعرف على الوجه البيومتري بتقنية الكشف الحيوي بما يضمن توفير المزيد من الأمن في الهاتف الذكي، إلى جانب تقنيات التصوير المتطورة التي يدعمها الذكاء الاصطناعي وعدسة جوجل وزر مساعد جوجل.