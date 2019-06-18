مصرع خبراء إيرانيين خلال محاولة إطلاق صاروخ في صنعاء

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محمد عثمان - الرياض - صنعاء – "الحياة" | منذ 3 ساعات في 18 يونيو 2019 - اخر تحديث في 18 يونيو 2019 / 10:08

لقي خبراء إيرانيون وآخرون من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعهم في انفجار صاروخ باليستي في العاصمة اليمنية صنعاء.



وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن ميليشيا الحوثي الانقلابية فشلت في إطلاق صاروخ باليستي في قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة صنعاء، مضيفاً أن الميليشيا الحوثية حوّلت القاعدة إلى ثكنة لعناصرها وقاعدة لإطلاق الطائرات المسيرة الإيرانية والصواريخ الباليستية لتنفيذ عملياتها الإرهابية.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن ميليشيا الحوثي الانقلابية فشلت في إطلاق صاروخ باليستي في قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة صنعاء، مضيفاً أن الميليشيا الحوثية حوّلت القاعدة إلى ثكنة لعناصرها وقاعدة لإطلاق الطائرات المسيرة الإيرانية والصواريخ الباليستية لتنفيذ عملياتها الإرهابية.

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