زاسبكين: للبنان دور في موضوع النازحين شعبان: وفد روسي الى بيروت لبحث الملف

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محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 18 يونيو 2019 - اخر تحديث في 18 يونيو 2019 / 01:15
اشار السفير الروسي الكسندر زاسبكين الى ان "للبنان دور في الأزمة السورية لا سيما في موضوع النازحين، والوفد الروسي الذي سيزور بيروت سيبحث موضوع النازحين"، واوضح انه "خلال اللقاء الاخير لمسار استانا تم الاتفاق في البيان الاخير على دعوة لبنان بصفة المراقب".
وإذ اكد زاسبكين في حديث تلفزيوني، ان "روسيا مهتمة جدا بعودة النازحين السوريين الى وطنهم وذلك لما له فائدة للشعب والدولة السورية"، قال: "نحن لا نعرف اسباب عرقلة الموضوع".
من جهته أوضح مستشار رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، للشؤون الروسية، جورج شعبان أن "الوفد الروسي الذي سيصل إلى لبنان غداً (الثلثاء) أتى في آب (أغسطس) الماضي والهدف من زيارته البحث مع المسؤولين اللبنانيين مواضيع عدة وتوجيه دعوة لهم للمشاركة في مؤتمر أستانة الذي سيجري في منتصف الشهر المقبل كعضو مراقب حيث سيتم بحث أزمة النازحين السوريين بمشاركة من الامم المتحدة".
ولفت شعبان إلى أن "الوفد الروسي سيبحث في موضوع عودة النازحين السوريين لناحية تفعيل المبادرة الروسية والتوجه بشكل مشترك إلى المجتمع الدولي، كما سيطرح دور لبنان في عملية اعادة إعمار سورية من الناحية اللوجستية نتيجة موقع لبنان".
وأكد شعبان أن "المبادرة الروسية قائمة ولكن أهم عوائقها هو التمويل والسياسة، وهناك عقبات من النظام السوري لاننا نريد ضمانات للنازجين للعودة كالعفو العام والتجنيد الاجباري، والمسوؤلية الاساسية على الجهة الروسية هو الوضع الامني".
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