200 إجراء لمنع السفر يوميا في الكويت

وقالت إدارة الإحصاء والبحوث بوزارة العدل الكويتية، إن "إجراءات أمر منع السفر بلغت 18314 أمرا خلال الربع الأول من العام الحالي 2019 أي بمعدل يزيد على 6000 أمر منع سفر شهريا و200 أمر يوميا".
وحسب الإحصائيات فإجمالي إجراءات منع السفر في الأقسام المختلفة بلغ 39788 إجراء خلال الربع الأول من عام 2019.
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