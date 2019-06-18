ويبحث صباح الأحمد في العراق العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا بالمستجدات على الساحة الإقليمية، حسب صحيفة الأنباء الكويتية. وزار الأحمد العاصمة العراقية بغداد في 29 مارس/آذار 2012، حيث عقدت القمة العربية. وحسب صحيفة "الأنباء"، يدشن الأمير "عهدا جديدا" أساسه طي الملفات العالقة بين البلدين. وتأتي زيارة أمير الكويت، إلى العراق، في ظل توترات إقليمية قائمة بسبب التصعيد المستمر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

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كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثانية... أمير الكويت يزور العراق ويدشن "عهدا جديدا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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