باق من الزمن 100 يوم على "الحلم الإماراتي"

ويخضع المنصوري والنيادي حاليا لمجموعة تدريبات نوعية على مختلف جوانب مهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية مع طاقمي المهمة الرئيسي والبديل، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

​وتم الإعلان عن اسم أول رائدي فضاء عرب للمحطة الدولية في أول سبتمبر/ أيلول 2018، حيث تم اختيارهما من بين 4000 شاب وشابة إماراتيين تقدموا للاختبارات.

​ويتدرب هزاع المنصوري مع الطاقم الأساسي للمهمة، وهما؛ قائد الرحلة رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مير.

بينما يخضع سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي البديل، لتدريبات مماثلة مع الفريق البديل، الذي يتألف كذلك من ثلاثة رواد فضاء، ويضم الروسي سيرغي ﻧﻴﻜﻮﻻﻳﻔﻴﺘﺶ ﺭﻳﺰﻳﻜﻮﻑ، والأمريكي توماس هنري مارشبيرن.

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​وتجري التدريبات في مركز "يوري غاغارين" في "مدينة النجوم" في روسيا، للمرة الأولى مع طاقمي المهمة، على مركبة "سويوز إم إس" على الإقلاع والهبوط وكيفية التعامل مع الحالات غير الاعتيادية أو الطارئة.

​وكذلك يخضع رواد الفضاء المشاركون في المهمة لمجموعة من الفحوص الطبية الضرورية لقياس مستوى اللياقة البدنية والذهنية بناء على معايير عالمية قبيل تنفيذ المهمة.

وبحسب برنامج التدريب الخاص، من المقرر أن يتوجه هزاع المنصوري وسلطان النيادي، مع طاقمي المهمة الأساسي والبديل إلى المركز الأوروبي لرواد الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأوروبية "ESA" في مدينة كولون في ألمانيا، ثم إلى مركز ليندون بي جونسون للفضاء في هيوستن بتكساس التابع لوكالة ناسا الأميركية، لتلقي المزيد من التدريبات على المهمة.

​ومن المقرر أن يذهب المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس 15" في 25 سبتمبر/ أيلول المقبل، حيث سيقضي ثمانية أيام على متن المحطة، ثم سيعود على متن المركبة "سويوز إم إس 12".