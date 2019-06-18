ملف شامل عن سوق تداول الأسهم على الإنترنت

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جدة - عمرو شويل الكثير منا يجهل معنى التداول وهنا نوضح لكم المعنى الدقيق له، فالتداول عبارة عن مبادلة شيء بآخر، أي مبادلة السلعة مقابل المال أو أي شيء آخر، وبناءً على ذلك يكون معنى تداول الأسهم هو شراء سهم “جزء بسيط من شركة ما”، فإن زادت قيمة هذا السهم يتم بيعه بأسعار عالية للغاية، وهنا يتحقق المكسب ويتضح معنى تداول الأسهم وهو شراء شيء ما بسعر وبيعه بسعر آخر بعد ذلك، وفيما يلي نقدم لكم كل ما يتعلق بتداول الأسهم، فتابعونا.

ما هو سوق تداول الأسهم :

يمكننا تعريف سوق تداول الأسهم بأنه هو المكان الذي يتم فيه بيع وشراء الأسهم، ويكون هناك عدة ضوابط وقوانين صارمة تحكم عملية التداول والشركات المنخرطة في هذا الأمر، هذا وتجدر الإشارة إلى أن عملية تداول الأسهم في الماضي كانت تتم في قاعات مخصصة لهذا الغرض، ولكنها اقترب على التلاشي حيث أن تداول الأسهم الآن يتم بشكل إلكتروني.

على الجانب الآخر، يتساءل الكثير عن كيفية إدراج الشركة في سوق الأسهم، وهنا نوضح لكم الأمر بشكل تفصيلي، إذ يتم إدراج شركة في سوق الأسهم من خلال شيء يسمى العرض العام الأولي، ويتم ذلك عند احتياج الشركة إلى زيادة رأس المال الخاص بها، وهنا يتحدد سعر السهم بصورة مباشرة وفقاً لقيمة الشركة.

وفيما يتعلق بعدد الأسهم التي يتم طرحها للتداول، فتقوم الشركة بشكل مباشر بأخذ المال من العرض العام الأولي الذي طرحت فيه الأسهم، وذلك للبدء في القيام بتنمية أعمالها، هذا ويستمر السهم بالتداول في البورصة مثل بورصة نيويورك وغيرها من المنتشرة حول العالم.

أهمية أسواق تداول الأسهم :

تتلخص اهمية سوق تداول الأسهم في عدة أمور نلخصها لكم فيما يلي :

تتيح سوق الأسهم للشركات بعرض أسهمها وسنداتها بغرض رفع رأس مالها.

تتيح للمستثمرين المساهمة والمشاركة بإنجاز الشركة المالية فضلاً عن تحصيل فوائد مالية من الشركة،

سوق تداول الأسهم هو عبارة عن مقياس مالي فمن خلاله يصنع القرار ويتم تقييم حالة الاقتصاد بصورة عامة، فضلاً عن كونه مصدراً لا غنى عنه بالنسبة لمتخذي القرار كما يعمل على تقييم حالة الاقتصاد بصورة عامة.

يلعب سوق الأسهم دوراً فعالاً للغاية على مستوى تعبئة الادخار الوطني وتمويل الاقتصاد.

ما هي أهم أسواق تداول الأسهم في العالم :

نسرد لكم أعزاءنا القراء أهم أسواق تداول الأسهم العالمية، ومن أبرزها ما يلي :

بورصة نيويورك، إذ يبلغ حجم السوق فيها 19223 بليون دولار أمريكي.

بورصة ناسداك، ويبلغ حجم السوق 6831 بليون دولار أمريكي.

بورصة لندن : فيبلغ حجم السوق فيها 6187 بليون دولار أمريكي.

بورصة طوكيو، ويبلغ حجم السوق فيها 4485 بليون دولار أمريكي.

أهم مبادئ التداول

نقدم لكم في السطور القادمة بصورة تفصيلية أهم مبادئ التداول، وإليكم الآتي :

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الزيادة في الطلب تعني بالكاد ارتفاع الأسعار :

ويتفسر هذا المبدأ من خلال مثال يحدث يومياً، فمثلاً عند شرائك لكمية من التفاح، وهو المكان الوحيد الذي يبيع التفاح ويمكنك شراءه منه، فإن كنت أنت الشخص الوحيد وتريد بعضها فالمتوقع هنا أن يعطيها صاحب المتجر لك بأسعار معقولة.

أما حال دخول عشرة أشخاص للمتجر ويريدون شراء تلك الثمرة فالمؤكد أن كل واحد منهم سيدفع مقابل مادي كبير للغاية ليتمكن من الحصول عليه، ومن ثم يستطيع صاحب المتجر رفع السعر كما يشاء.

الزيادة في العرض تعني هبوط السعر :

على سبيل المثال، نفترض سوياً أن صاحب أحد المتاجر إن دخل السوق مرة واحدة وقام بعرض المزيد من الثمار المتوفرة لديه ليبيعها، فهنا نجد أن المعروض من الثمار الآن متوافر وبشدة، الأكر الذي يدفع أصحاب المتاجر الأخرى إلى عرض ثمارهم وبيعها بسعر أقل بهدف جذب الزبائن ، ومن ثم يذهب الزبون إلى من يبيع بسعر أقل.

بالتالي، عند حدوث ذلك سيضطر صاحب المتجر الأول بتخفيض أسعار الثمرة التي يبيعها، وهنا نجد أن الزيادة المفاجئة في عرض الثمار كانت سبباً رئيسياً في سعرها المنخفض.

التطبيق على الأسواق المالية :

تجدر الإشارة إلى أن مفهوم العرض والطلب هو بذاته في العالم المالي، أي أن أي شركة تمكنت من حصد إنتاج عظيم ودفعت توزيعات أرباح جيدة للغاية، سيكون هناك المزيد من الراغبين في شراء الأسهم الخاصة بها، وهنا يكون الطلب المتزايد سبباً رئيسياً في زيادة سعر السهم.

ما هو حد الإيقاف المضمون للخسارة

يعتبر إضافة “أمر الإيقاف المضمون للخسارة” من الأمور الهامة للغاية التي توجب على كل من لديه صفقات للتداول أن يضعه بعين الاعتبار، لأنه يضع حداً لخسارتك للأموال، حتى وإن كان سعر الصك يتغير مع مرور الوقت ليكون ضدك، هذا وسيتم إغلاق صفقتك تلقائياً بسعر محدد، بالإضافة لعدم وجود خطر الانخفاض، أي أن الإيقاف المضمون للخسارة يضعك في المكان الآمن.

من ناحية أخرى، يتاح الإيقاف المضمون للخسارة فقط لبعض الأدوات دون الأخرى، هذا وإن كانت الأداة تدعم أمر الإيقاف المضمون للخسارة، حينها سيكون مربع الاختيار متاح للاستعمال على المنصة.