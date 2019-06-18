هواوي تفوز بنصف عقود الصين لشبكات 5G

منحت شركة تشاينا موبايل، أكبر شركة اتصالات في الصين، نصف عقود معدات شبكة 5G لشركة هواوي.

وتعد الخطوة انتعاشه لشركة هواوي الصينية العملاقة، بعد أن تم الضغط عليها في الأسواق الخارجية بقرار أمريكي، بإضافتها إلى قائمة سوداء للتجارة.

ووفقاً لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، ستوفر هواوي 49% من معدات MME SGSN و54% من معدات SAE-GW GGSN، وهما نوعان من معدات الشبكات الأساسية اللازمة لتشغيل شبكات 5G فائقة السرعة.

في حين حصلت شركة إريكسون السويدية ونوكيا الفنلندية على 34% و12% على التوالي من طلبيات المعدات MME SGSN، وكذلك 34% و9% من طلبيات SAE-GW / GGSN.

كما حصلت "زي تي إي"، شركة الاتصالات المحلية المنافسة لـهواوي، على 5% من MME و3% من طلبيات معدات SAE.

وقال تشاينا موبايل في رد عبر البريد الإلكتروني على طلب للتعليق "لقد وضعنا سياسة شراء عادلة وشفافة، ويتعين على البائعين المحتملين الدخول في عملية مناقصة قوية، كما قمنا بدراسة عوامل مثل السعر وجودة المنتج وخدمة العملاء في التوصل إلى القرار النهائي".

وأضافت الشركة "تعتبر هواوي أحد موردينا الرئيسيين على المدى الطويل، وعلى مدار السنين قدمت لنا باستمرار منتجات وخدمات استثنائية".

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وفي 6 يونيو/حزيران، منحت الصين تراخيص شبكات 5G التجارية لمشغلي شبكات الاتصالات الثلاثة في البلاد، مما يشير إلى استثمارات جديدة كبرى في أكبر سوق للهواتف المحمولة في العالم، وسط حرب تقنية مستعرة مع الولايات المتحدة.

وتم منح تراخيص الجيل الخامس بعد أن وضعت حكومة الولايات المتحدة شركة هواوي على قائمة سوداء تجارية الشهر الماضي، مما أدى إلى قطع وصول الشركة التي مقرها شنتشن إلى موردي التكنولوجيا الفائقة الأمريكيين، بما في ذلك شركات أشباه الموصلات كوالكوم وإنتل، بالإضافة إلى مزودي البرمجيات جوجل ومايكروسوفت.

وقالت الشركة في بيان بعد أن منحت الصين تراخيص الجيل الخامس: "هواوي مستعدة بالكامل" لنشر شبكات 5G التجارية في الصين".

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وتشترى تشاينا موبايل ويونيكوم وتشاينا تليكوم المدرجة -شركات الاتصالات الثلاث الرئيسية في الصين -معدات الشبكة الخاصة بهم من موردين متعددين، بما في ذلك نوكيا وإريكسون.

ومع ذلك، مكنتهم التطورات التكنولوجية التي حققتها "هواوي و"زي تي إي" من توسيع حصتها في السوق بين شركات النقل الرائدة في الصين على مدى الجيلين الماضيين من أنظمة الهواتف المحمولة.

وأعلنت هواوي في وقت سابق من هذا الشهر أنها حصلت على 46 عقداً تجارياً من الجيل الخامس من 30 دولة، بينما أعلنت كل من إريكسون ونوكيا عن حصولهما على عقود تجارية بلغت 21 و43 على التوالي، ولم تكشف "زي تي إي" عن أرقام العقود الأخيرة الخاصة بشبكات 5G.