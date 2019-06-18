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وتدرس لجنة تعديل التركيبة السكانية في الكويت، عددا من الإجرءات التي تنظم التركيبة السكانية، من خلال 3 محاور، وهي السيطرة على الفارق الكبير بين أعداد الجاليات، وتقليص العمالة الهامشية، وسد الثغرات القانونية.
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— إيجاد "كوتا" لكل جالية لا يسمح بتجاوزها تكون بحسب احتياجات البلاد
— منع تمديد الإقامة للوافدين في القطاع الخاص بعد سن 65 عاماً.
— منع تحويل الإقامة في القطاع الخاص إلى كفيل آخر الا بعد مرور ما لا يقل عن 5 سنوات.
— منع التحويل من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص.
— الشروع في زيادة رسوم الإقامات بأسرع وقت ممكن ومساواتها بدول الجوار.
— تكثيف الحملات الأمنية لضبط وإبعاد العمالة الهامشية والمخالفة ورفع تقارير بأعدادها شهرياً.
— فرض رسوم على التحويلات المالية للخارج بنسبة تحدد بحسب المبالغ المحولة.
— الاستعجال في إيجاد مدن العزاب لأسباب أمنية لتقليص الجريمة ولسهولة السيطرة الأمنية.
— تشديد العقوبات الخاصة بإيواء العمالة المخالفة.
كانت هذه تفاصيل خبر حماية لمواطنيها... الكويت في طريقها لفرض رسوم على الوافدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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