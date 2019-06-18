بعد هجوم عنيف... بيلا حديد تعتذر للسعودية والإمارات

ونشرت بيلا حديد، صورة لها وهي تضع حذاءها أعلى طائرات تحمل أعلام السعودية والإمارات وذلك في أثناء انتظارها بالمطار.

ودشن السعوديون هاشتاغ "#BellaHadidIsRacist"، للهجوم على بيلا حديد وإعلان مقاطعة المنتجات الداعمة لها.

بيلا حديد من جانبها حذفت الصورة، وكتبت على حسابها الشخصي بيانا، قالت فيه إن صورتها لا علاقة لها بالسياسة، وأنها لم تلاحظ وجود السعودية والإمارات في خلفية الصورة، وأنها لا يمكن أن تقلل يوما من احترام هذه الخطوط الجوية ولا البلدان التي تتبع لها.

ووجهت بيلا الاعتذار "الشديد لكل من تعتقد أنها وجهت له الانتقاد خصوصا السعودية والإمارات".