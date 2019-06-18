"الجرائم الإلكترونية" تحذر مستخدمي "سناب شات" في الأردن

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة حذرت وحدة الجرائم الإلكترونية - البحث الجنائي، في مديرية الأمن العام، الأردنيين من تتبع الروابط الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق سناب شات. وقالت"الجرائم الإلكترونية" صباح الثلاثاء : "الروابط الإلكترونية المشبوهه طريقك لتكون ضحية لجريمة الاختراق فلا تفتحها". اقرأ أيضاً : "الجرائم الإلكترونية" تحذر الأردنيين من "التعدي على حرية الآخرين" وعلى وجه الخصوص، حذرت الجرائم الإلكترونية مستخدمي تطبيق" سناب شات" ودعت الى عدم التعامل مع الرسائل التي تحمل روابط الكترونية خوفا من الوقوع ضحية للجرائم الالكترونية.

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