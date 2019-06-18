البرهان يبحث مع رئيس تشاد سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الإثنين، ورئيس تشاد إدريس ديبي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتطرقت المباحثات بين البرهان وديبي، خلال زيارة رئيس المجلس العسكري السوداني إلى العاصمة التشادية أنجمينا، إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، التقى ديبي، على هامش مشاركته في أعمال القمة الإسلامية بمكة المكرمة مؤخراً، حيث عبر له عن شكر وتقدير السودان على دعمه ومساندته له في المحافل الإقليمية والدولية.

وتعد زيارة البرهان إلى تشاد، سادس جولة خارجية له، حيث يواصل تهيئة الأجواء داخليا وإقليميا لإتمام عملية انتقال سلس للسلطة، وإفشال مخططات إثارة الاضطرابات في البلد الذي يواجه مخاطر الإرهاب.

ويوم الجمعة الماضي، زار البرهان إريتريا في أول زيارة له إلى أسمرا؛ حيث كان الرئيس الإريتري أسياس أفورقي في استقباله لدى وصوله.

وخلال مايو/أيار الماضي، زار رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان كلا من: الإمارات ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان وإريتريا.

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