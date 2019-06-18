جليك: الإنقلابيون في مصر يخشون من جثمان مرسي

أنقرة/ سليمان طونتش/ الخليج 365

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، الثلاثاء، إنه "رغم حوزة الإنقلابيين في مصر على أكثر الوسائل والأدوات قسوةً، إلا أنهم يخشون من جثمان مرسي".

جاء ذلك في تغريدة نشرها جليك على موقع "تويتر"، تناول فيها وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي خلال جلسة محاكمته، الاثنين، ودفن جثمانه صباح اليوم.

وانتقد جليك في تغريدته، عدم تسليم السلطات المصرية، جثمان مرسي لعائلته، وأردف "جثمان الرجل الشريف يمثل رمزا للشجاعة، والذين لا يتحلون بالشرف هم عبارة عن أحياء يمتلكون آلة القتل ولكنهم في عداد الأموات".

وأضاف أن "المرتبطون بالحقيقة الأخلاقية والسياسية يواصلون توجيه حياة الناس حتى بعد مغادرتهم لهذه الدنيا".

وأوضح أن مرسي قتل ببطئ أمام أنظار المجتمع الدولي، الذي عوض أن يستنكر الإنقلابيين ويدين جريمتهم غير الإنسانية، وصفهم بالممهدين لتأسيس الديمقراطية.

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ودعا جليك، شرفاء العالم وأنصار الديمقراطية في العالم إلى رفع أصواتهم حول ما حدث، وتابع "الشهيد مرسي يستحق جنازة تليق بحياته الشريفة".

وأعلن أن صلاة الغائب على روح مرسي أقيمت أمس في القدس، وستقام اليوم في إسطنبول بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان.

والاثنين، أعلن التلفزيون المصري عن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي (السجين منذ الإطاحة به من الرئاسة عام 2013)، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته.

وفي وقت سابق اليوم، كشف محامي أول رئيس مدني منتخب في مصر، عبد المنعم عبد المقصود للأناضول، عن دفن جثمان مرسي في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (03: 00 تغ)، بأحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته.





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