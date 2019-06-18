الخارجية الإيرانية تعزي بوفاة محمد مرسي

إسطنبول / مصطفى مليح أهسهالي / الخليج 365

قدم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، التعازي بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

وأصدر موسوي الثلاثاء بيانا بوفاة أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، مرسي، نُشر على الموقع الرسمي للخارجية.

وقال البيان إن "إيران ومع احترامها لآراء الشعب المصري العظيم، تقدم التعازي بوفاة مرسي إلى الشعب المصري وأسرته وأحبائه".

وتمنى موسوي في البيان الرحمة لمرسي والصبر والسلوان لذويه.

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وأكد البيان أنه جرى انتخاب مرسي رئيسًا للبلاد بعد انتصار الحركة الشعبية في البلاد.

وتوفى مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر، الإثنين، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء.

وباستثناء تعازي رسمية محدودة أبرزها من تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة، لم يصدر عن المستوي الرسمي مصريا وعربيا ودوليا ردود فعل على وفاة مرسي الذي تولى رئاسة مصر لمدة عام (2012-2013).

فيما صدرت تعازي واسعة على المستوى الشعبي والحزبي والمنظمات غير الحكومية في وفاته، ترافقت مع تنديدات ركزت في معظمها بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة، وإطلاق سراح كل المعتقلين.

وبينما اتهمت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس واتش الحكومة المصرية بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي ما أدى لوفاته، رفضت القاهرة هذه الاتهامات وقالت إنها لا تستند إلى أي دليل، وقائمة على أكاذيب ودوافع سياسية.

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