السعودية تعلن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين للحوثيين

الرياض / الخليج 365

أعلنت السعودية، الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين تحملان متفجرات لجماعة "الحوثي" أحدهما باتجاه منطقة سكنية في أبها، جنوبي المملكة.

جاء ذلك في بيان لتركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال المالكي إن "قوات الدفاع الجوي للتحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمواطنين المدنيين في أبها (جنوبي السعودية) مساء الإثنين".

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وأضاف أن "القوات الجوية للتحالف تمكنت أيضا من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة".

والإثنين، أعلنت جماعة "الحوثي" تنفيذ هجمات جوية واسعة بطائرات دون طيار (مسيّرة) على مطار أبها الدولي، جنوبي السعودية.

ونقلت وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية عن المتحدث باسم قوات الجماعة، يحيى سريع، قوله إن "سلاح الجو المسير التابع لنا نفذ عمليات جوية واسعة بواسطة طائرات قاصف K2 على مطار أبها".وفي الآونة الأخيرة، كثّف الحوثيون من هجماتهم الجوية على منشآت سعودية، والسبت الماضي أعلن التحالف العربي، إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب مدينة أبها.

والأربعاء، أعلن التحالف العربي في اليمن تعرض مطار أبها لـ"عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، وتبنت الأخيرة الهجوم، وقالت إنها قصفت المطار بصاروخ "كروز". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.