مستوطنون يخطون شعارات عنصرية على منازل ومركبات فلسطينية بالضفة

سلفيت (الضفة) / قيس أبو سمرة / الخليج 365

أعطب مستوطنون يهود، الثلاثاء، إطارات 23 مركبة فلسطينية، شمالي الضفة الغربية، وخطوا شعارات عنصرية على مركبات ومنازل، حسب مسؤول محلي.

وقال سعيد زيدان رئيس بلدية دير إستيا، بمحافظة سلفيت، في اتصال مع الخليج 365، إن مجموعة من المستوطنين داهموا بلدته عند الساعة الثانية والنصف فجرا، وأعطبوا إطارات 23 مركبة.

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وأضاف "زيدان"، أن الاعتداء شمل خط شعارات باللغة العبرية على نحو 10 منازل، وعدد من المركبات التي تعرضت لإعطاب إطاراتها.

وأوضح أن العبارات تتضمن تهديدات بتصعيد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين، ومنها "شعب إسرائيل حي، الحجارة تساوي الموت"، إلى جانب خط نجمة داوود (السداسية).

وعادةً ما تتعرض البلدات الفلسطينية والمساجد تحديدا، لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.