حركة "حدس" الكويتية تنعى مرسي: عنوان للصمود والثبات

الكويت / محمد عبد الغفار / الخليج 365

قدمت الحركة الدستورية الإسلامية الكويتية "حدس" (الإخوان المسلمون)، خالص العزاء في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، ووصفته بأنه كان عنواناً للصمود والثبات.

وقالت الحركة في بيان، الإثنين، "تتقدم الحركة الدستورية الإسلامية بخالص العزاء والمواساة للشعب المصري الأبي وللأمة العربية والإسلامية ولأنصار الحرية والكرامة بوفاة أول رئيس مدني منتخب لجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مرسي".

وأضافت أنه "انتقل إلى رحمة الله وهو يحاكم باتهامات وجرائم عنوانها الحقيقي السعي الجاد المخلص لنهضة بلاده وأمته".

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وتابعت : "الرئيس مرسي نبراسا وعنوانا للصمود والثبات في وجه طغاة العصر من شرق وغرب، وسيبقى في ذاكرة الشعوب الحرة تستلهم منه معاني العزة والكرامة والثبات".

وتوفى مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر، الإثنين، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء.

وباستثناء تعازي رسمية محدودة أبرزها من تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة، لم يصدر عن المستوي الرسمي مصريا وعربيا ودوليا ردود فعل على وفاة مرسي الذي تولى رئاسة مصر لمدة عام (2012-2013).

فيما صدرت تعازي واسعة على المستوى الشعبي والحزبي والمنظمات غير الحكومية في وفاته، ترافقت مع تنديدات ركزت في معظمها بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة، وإطلاق سراح كل المعتقلين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.